بيل غيتس يدعو لتوفير علاج كورونا للأكثر احتياجا لا لمن يدفع أكثر

دعا الملياردير بيل غيتس إلى توفير أدوية تعالج مرض كوفيد-19 ثم لقاحات للوقاية منه للدول والأفراد الأكثر احتياجا لها لا للأقدر على دفع "أعلى سعر".

وقال غيتس، مؤسس مايكروسوفت الشهير بنشاطه في المجال الخيري، في تسجيل فيديو نشر اليوم السبت خلال مؤتمر افتراضي عن كوفيد-19 نظمته الجمعية الدولية لمكافحة الإيدز، "إذا تركنا الأدوية واللقاحات تذهب لمن يدفع أعلى سعر لا للناس والأماكن الأكثر احتياجا لها.. سيكون لدينا جائحة أطول أمدا وأكثر جورا وفتكا".

وأضاف "نحتاج إلى زعماء يتخذون تلك القرارات الصعبة المتمثلة في التوزيع بناء على العدالة والإنصاف وليس فقط بناء على العوامل التي يحركها السوق".

وحذرت المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية من مغبة المنافسة غير المطلوبة في سباق التوصل لأدوية تعتبر جوهرية لإنقاذ الأرواح وإنهاء الفوضى الاقتصادية التي تسبب فيها الفيروس، في وقت أشار فيه مسؤولون في واشنطن إلى أنهم سيسعون لإعطاء الأولوية في الحصول على الأدوية واللقاحات للمقيمين في الولايات المتحدة.

وقال غيتس "من أفضل الدروس التي تعلمناها من مكافحة فيروس إتش.آي.في والإيدز أهمية بناء نظام توزيع عالمي كبير وعادل لإيصال الأدوية للجميع".