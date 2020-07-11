الرئيس الإيراني يدعو إلى إعادة تدابير التباعد الاجتماعي خوفا من تفشي كورونا مجددا

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت للامتناع عن إقامة تجمعات كحفلات الزفاف أو مراسم العزاء للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن يبقى اقتصاد البلاد مفتوحا.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات روحاني الذي قال: "لا بد أن نحظر المراسم والتجمعات في كل أنحاء البلاد سواء كانت تجمعات عزاء أو حفلات زفاف أو احتفالات".

وتابع روحاني قائلا: "الآن لیس زمن انطلاق المهرجانات والاجتماعات"، مضيفا أن حتى اختبارات الالتحاق بالجامعات قد تتوقف.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 200 مصاب بوباء "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في إيران.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 200 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 11931 وفاة".