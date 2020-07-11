أمريكا تحذر مواطنيها في الصين من هذه المخاطر

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في الصين، اليوم السبت، من تزايد خطر التعرض لتنفيذ تعسفي للقانون هناك بما يشمل الاعتقال والمنع من مغادرة البلاد.

وقالت الوزارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني للأمريكيين في الصين، "قد يتعرض مواطنون أمريكيون للاعتقال دون إمكانية الوصول لخدمات قنصلية أمريكية أو معلومات عن الجرم المفترض".

وأضافت، بحسب وكالة "رويترز"، أن رعاياها قد يواجهون "عمليات استجواب واحتجاز مطولة" لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية "قد يعتقل أفراد أمن أو يرحلون مواطنين أمريكيين بسبب تبادل رسائل إلكترونية خاصة تتضمن انتقادات للحكومة الصينية".