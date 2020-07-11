إسرائيل تتبرع بـ"تابلت" لأطفال في نيجيريا لتعلم اللغات والرياضيات... صور

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن سفارتها في نيجيريا وزعت ألواح إلكترونية (تابلت) على أطفال لمساعدتهم على التعلم.

وقالت الخارجية في بيانها اليوم، "قامت السفارة الاسرائيلية في نيجيريا بتوزيع ألواح الكترونية (تابلت) على الأطفال النازحين بالقرب من العاصمة أبوجا لتعلم اللغات والرياضيات".

وأضافت: "أثارت هذه اللفتة بهجة وانفعالا لدى الأطفال".

وفي مايو الماضي، تبرعت إسرائيل بطرود غذائية لدعم آلاف المحتاجين المسلمين في نيجيريا بمناسبة عيد الفطر حينها.

وأوضحت أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، قامت بتوزيع الطرود في ملجأ للأيتام وللأرملة ومخيمات نازحين، وفي المسجد المركزي في أبوجا، ضمن حملة شعارها "تحب جارك مثلك".