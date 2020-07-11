الصين: لا إصابات جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة في مقاطعة هوبي.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن لجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين، القول إن " المقاطعة لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة وحالات جديدة دون أعراض أو حالات جديدة يشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم الجمعة".

وذكرت الوكالة أنه "لا تزال في هوبي أربع حالات دون أعراض، من بينها حالتان في مدينة ووهان. ولا يزال 159 مخالطا للمرضى يخضعون للملاحظة الطبية.

وحتى يوم الجمعة، سجلت المقاطعة ما إجماليه 68135 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فيما خرج 63623 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء. وحصد المرض أرواح 4512 شخصا في المقاطعة، بحسب الوكالة.