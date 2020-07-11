إيران تتهم أوروبا بالمسؤولية عن مذبحة سربرنتسا

وبحسب "إرنا"، كتب ظريف في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت في الذكرى السنوية لمذبحة سربرنيتسا:

"في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما، وقعت مذبحة سربرنيتيا في الوقت الذي فشلت فيه أوروبا في القيام بمسؤولياتها الأساسية، وبعد ربع قرن مازالت أوروبا تعاني من عجز مماثل".

وأردف: "إن امتناع منظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت (والذي سيبقى إلى الأبد ملاحقا لهذه المنظمة الدولية) ينبغي أن يكون درسا للوقت الراهن.