انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة الإيرانية طهران

وقع انفجار غاز هز مبنى سكنيا في العاصمة الايرانية طهران، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وقال متحدث باسم إدارة الاطفاء لوكالة الإنباء الايرانية (اسنا) أن عدة اسطوانات غازية كانت في قبو انفجرت، مما أدى الى تدمير المبنى وإصابة أحد السكان، بحسب وكالة "رويترز".

ووقعت عدة انفجارات حول المنشآت العسكرية والنووية والصناعية الإيرانية منذ أواخر شهر يونيو/ حزيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن تقارير على الإنترنت أن دوي انفجار سمع، صباح أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) غربي العاصمة طهران.

ولم تقدم إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB) أي معلومات إضافية حول سبب الانفجار أو الخسائر المحتملة، بحسب "رويترز".

وكان انفجار وقع السبت الماضي في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوبي غرب إيران، سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، أعلن أن "طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا، وراء عدة أحداث وقعت مؤخرا في إيران".