بعد إصابة والده... ابن أميتاب باتشان مصاب بكورونا

كشفت اختبارات فيروس كورونا المستجد، إصابة النجم أبهيشيك باتشان، نجل النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، وذلك بعد وقت قليل من إعلان إصابة والده أنه مصاب بنفس الفيروس، اليوم السبت.

وكتب أبهيشيك على "تويتر": "أظهرت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد إصابتي أنا ووالدي، بعدما جاءت التحاليل إيجابية"، مضيفا: "انتقلنا إلى أحد المستشفيات بالفعل، وتم إبلاغ جميع السلطات بذلك".

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

وتابع: "تم إجراء اختبارات للعائلة وموظفينا، وأطلب من الجميع أن يبقوا هادئين غير مذعورين، شكرا جزيلا".

وأعلن والده أميتاب باتشان، 77 عاما، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، ودعا كل الذين كانوا على مقربة منه في العشرة أيام الماضية أن يجروا اختبارات كورونا لأنفسهم.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 12.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 560 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.