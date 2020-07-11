بايدن: ترامب هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا الحديث

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الرئيس دونالد ترامب، هو الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا الحديث، وأن بقائه في السلطة يهدد مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب نائب الرئيس السابق، على "تويتر"، اليوم السبت: "كل يوم يبقى فيه ترامب في منصبه، يمثل تهديدا لمستقبل أمريكا وديمقراطيتها".

ودعا بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى إزاحة ترامب من منصبه ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية كما يطمح.

I’ve said it before, and I’ll say it again: Donald Trump is the most corrupt president in modern American history. Every day that he remains in office, he further threatens the future of our democracy.



We have to vote him out this November. https://t.co/FuoAnNzgHG — Joe Biden (@JoeBiden) July 11, 2020

وفي تدوينة أخرى قال بايدن: "ليس لدي شك في أننا ناجه طريقا وعرا، لكنني متفائل لسبب واحد وهو أنني أعرف تاريخ قلب هذه الدولة".

وتابع: "إذا أعطيت الأمريكيون فرصتهم. سيفعل الأشخاص العاديون أشياء غير عادية".

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وجو بايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

I have no illusion about how tough the road ahead is. But I’m optimistic for one reason above all others: I know the history and the heart of this country.



Given a chance, ordinary Americans can do extraordinary things. pic.twitter.com/448jA7xlY3 — Joe Biden (@JoeBiden) July 11, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما. ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".