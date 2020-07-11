ترامب يرتدي لأول مرة كمامة علنيا خلال تفشي وباء كورونا… فيديو

وكان الرئيس الأمريكي يتجاهل بشكل متكرر الاقتراحات الخاصة بارتداء قناع، قائلا إنه يتسبب في أن يلمس الناس وجوههم كثيرًا، وهو أمر غير مفيد.

ودائما ما كان يظهر ترامب بدون كمامة في كل تنقلاته، على الرغم من أن خبراء الصحة يتفقون على أن أقنعة الوجه مفيدة في وقف انتشار "كوفيد -19".

#BREAKING: President Trump visits Walter Reed National Military Medical Center. He is wearing a mask. pic.twitter.com/uZOzM4Lpvs — The Hill (@thehill) July 11, 2020

ويوم الخميس، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه سيرتدي قناع وجه خلال الزيارة.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه من الجيد ارتداء كمامة إذا كان ذلك يجعلك تشعر بالراحة"، مشيرا إلى "ظروف معينة" يكون ذلك فيها مناسبا، مثل زيارة المستشفى.

وتابع الرئيس، إن هدف زيارته هو تفقد الجنود الجرحى وكذلك من يعملون في جبهات الدفاع لاحتواء جائحة كوفيد-19، وتابع، "أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أدخل مركز والتر ريد. وأعتقد أن ارتداءها في المستشفى هو شيء مناسب جدًا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي تحتل المركز الأول في إصابات كورونا عالميا، كانت قد سجلت، يوم الجمعة، نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن، بحسب إحصاء جديد لرويترز.