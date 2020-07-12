الليلة الخامسة على التوالي… احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة الصربية

احتشد عدة آلاف أمام البرلمان الصربي في بلغراد، اليوم السبت، في احتجاجات لليلة الخامسة على التوالي على سياسات الحكومة، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسار المتظاهرون الذين كان معظمهم يضع الكمامة أمام مبنى البرلمان في العاصمة الصربية، مطالبين في بعض الأحيان الرئيس ألكسندر فوسيتش بالتنحي، بحسب "رويترز".

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى ستيفانا رادينوفيتش "نأمل أن تسمعنا السلطات".

وأضافت "نريد أن تتوقف السلطات عن الكذب علينا ونريد أن نعرف الحقيقة الكاملة عن كل ما يحدث فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

وخرجت احتجاجات سلمية مماثلة في مدن نوفي ساد وزرنيانين وكاكاك ونيس.

وأعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية في وقت سابق، حيث أبلغت صربيا عن أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصف الحالة المتعلقة بالفيروس في العاصمة الصربية بأنها "مقلقة" و"حرجة" مع اقتراب مستشفيات المدينة من استنفاذ قدرتها.