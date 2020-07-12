مرشح جديد لسباق الرئاسة… "الخضر" الأمريكي يرشح هووي هوكينز لمنصب الرئيس

رشح حزب الخضر الأمريكي، هووي هوكينز، البالغ من العمر 67 عاما مرشحا للرئاسة، بحسب موقع الحزب على الإنترنت.

واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع الحزب عن هوكينز قوله: "تضم حملتنا عشرات الملايين من الناخبين، الذين لا يمثلهم الحزبين من أصحاب الملايين والمليارديرات، والناخبون المستقلون، الذين رفضوا كلا الحزبين، والناخبون، [أغلق أنفك]، الذين يصوتون على مضض للمرشحين الذين لا يحبونهم، من الأحزاب السياسية التي لايثقون بها".

ويمثل هوكينز الأغلبية البيضاء في أمريكا، ورشحت الأمريكية من أصول أفريقية، أنجيلا ووكر، البالغة من العمر 46 عاما، لمنصب نائب الرئيس.

وانتقد هوكينز، في بيانه تصرفات الحزبين الأمريكيين القياديين - الديمقراطي والجمهوري - بسبب الإجراءات غير الفعالة لمكافحة وباء فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية وتغير المناخ وكذلك "سباق التسلح النووي والحروب التي لا نهاية لها".

وتسائل هوكينز، الذي تم ترشيحه سابقا كمرشح عن الحزب الاشتراكي الأمريكي في انتخابات 2020: "أنا مستعد للمناظرة مع (دونالد) ترامب و(جو) بايدن حول هذه القضايا، لكن هل هما مستعدان؟".

هذا ويخوض حزب الخضر الأمريكي الانتخابات الرئاسية منذ عام 1996، لكنه لم يحقق أي نتيجة جادة. ففي عام 2016، حصلت مرشحة الحزب جيل شتاين على نحو 1.1 في المئة من أصوات الأمريكيين.

هذا وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.