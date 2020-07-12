إيران تعلن مقتل قيادي كبير بالحرس الثوري في سوريا

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء أمس السبت، مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني يدعى "إبراهيم أسمي" في سوريا.

وقال قائد الفيلق العاشر بالحرس الثوري الإيراني، رستم علي رفيعي، إن "أسمي لقي مصرعه خلال الأيام الأخيرة في سوريا"، وذلك حسب وكالة "أهل البيت" الإيرانية.

#در_باغ_شهادت_باز_باز_است

ابراهیم اسمی ،مدافع حرم حضرت زینب(س) که چندی پیش در بوکمال سوریه مجروح شده بود امروز به شهادت رسید#شهادت_مبارکت#پی_نوشت

آن روزها دروازه ای برای شهادت داشتیم اما امروز معبری تنگ. هنوز هم برای شهادت فرصت هست؛ دل را باید صاف کرد#آقاجان pic.twitter.com/EAHRxGCPF9 — Rohollah Aghaee (@AghaeeRohollah) July 8, 2020

​وكان الحرس الثوري الإيراني، علق مؤخرا، على الأنباء المتداولة حول "مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة، بغارة إسرائيلية على ريف حمص الشرقي"، ونفى الحرس الثوري النبأ الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل المسؤول العسكري الإيراني الكبير، مؤكدا أن حاجي زادة بصحة تامة.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية، صورة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني خلال زيارته إلى شرق سوريا في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن إسماعيل قاآني قوله في مدينة البوكمال السورية "نظرا لوجود هذا التنظيم (داعش) بإدارة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل) يمكننا أن نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين الإجراميين لم تنته بعد".