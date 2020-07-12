طيران الجيش الإيراني: صواريخنا سيصل مداها إلى 100 كيلو متر

أعلن سلاح الطيران الإيراني، اليوم الأحد، أن مدى صواريخه قد وصل إلى 8 كيلو متر، مشيرا إلى أنه سيصل إلى 100 كيلو متر في المستقبل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قائد طيران الجيش في إيران، العميد طيار يوسف قرباني، القول إنه "تم إيصال مدى صواريخ (اطلق وانس) للمروحيات إلى أكثر من 8 كم وسيصل إلى 20 كم وكذلك 100 كم مستقبلا".

وأضاف قرباني أن "الأمريكيين حينما غادروا إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية تصوروا أن طيران الجيش سيصاب بالشلل، إلا أن الجميع شاهد البطولات التي سطرها خلال إخماد الفتن التي وقعت في كنبد (شمال) وباوة (غرب)، فلو لم تكن الطلعات الجوية التي قام بها الشهيد كشوري فوق المرتفعات الشاهقة غرب البلاد لم يكن من المعلوم المصير الذي كان ستؤول اليه مدينة باوة".

كما ذكر أن "طيران الجيش نفذ أكبر مناورة ليلية في الظلام الدامس لفترة 6 ساعات"، مضيفا "تم خلال هذه المناورة تنفيذ إجراءات قتالية فضلا عن إخلاء الجرحى".

ولفت إلى أن صناعات طيران الجيش توصلت غلى تصنيع 435 قطعة بتعداد 6 آلاف لكل منها، مضيفا "طيران الجيش يقوم اليوم بتقديم الدعم للإخوة الأعزاء في الجيش والحرس الثوري وحرس الحدود في مناطق البلاد الحدودية".

وتابع "مروحيات طيران الجيش قامت في يوم واحد فقط بتنفيذ 500 طلعة جوية في المناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه عام 2017. طيران الجيش يقدم الآن خدمات الطوارئ الجوية في 18 محافظة في البلاد".