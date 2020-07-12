روحاني يشيد بدور القطاع الخاص في مواجهة العقوبات الأمريكية

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم اقتصاد البلاد ومساندته بمواجهة العقوبات الأمريكية.

وقال روحاني، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادية الحكومية اليوم الأحد، "نؤكد على أهمية ودور المنتجين والتجار في القطاع الخاص في اقتصاد البلاد وموقعهم المتميز في مواجهة العقوبات الأمريكية".

وأضاف "قطاع المصدرين من القطاعات الفعالة في التجارة الخارجية للبلاد، والحكومة تدعمهم وتشجعهم ومن يخالف سياسة التصدير منهم سوف يتعرض للمساءلة القانونية"، وذلك بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.

وذكر الرئيس الإيراني أن "سياسة الحكومة هي تعزيز ودعم الشركات التي هي في طليعة التصدي للعقوبات وتوفر السلع الأساسية والمواد الخام للإنتاج الداخلي".

وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحاديا من الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران من جهة والدول الخمس دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا من جهة أخرى بشأن برنامج طهران النووي، واستئناف فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.

والعام الماضي، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.