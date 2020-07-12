ديزني لاند تفتح أبوابها في فلوريدا وتمنع الاقتراب من ميكي ماوس وسندريلا

فتحت مدينة الألعاب الترفيهية "ديزني لاند" أبوابها أمام الجمهور، في ولاية فلوريدا الأمريكية، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وفرضت إدارة المنتجع الترفيهي على الزوار عددا من تدابير السلامة، بما فيها ارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والخضوع لفحوص درجات الحرارة.

وعلق المنتجع العروض والألعاب النارية والأنشطة الأخرى التي تؤدي للتجمعات. كما منع الاقتراب من ميكي ماوس وسندريلا وغيرهما من الشخصيات الشهيرة، وعوضا عن ذلك، ظهرت تلك الشخصيات طافية أو على ظهور الخيل.

Disney Land Florida re-opens. Florida had 10, 360 cases reported today alone. https://t.co/FWN9Yupwot — FredsMother (@MotherFreds) July 11, 2020

​وسجلت ولاية فلوريدا أكثر من ربع مليون إصابة، و4197 وفاة بفيروس كورونا.

وكان المنتجع قد أغلق أبوابه، لأول مرة، في مارس/آذار، خلال الأشهر الأولى لتفشي الوباء في الولايات المتحدة، في وقت تركزت فيه الإصابات في نيويورك وكاليفورنيا، قبل أن تصبح فلوريدا من بين العديد من الولايات التي سجلت ارتفاعاً في أعداد المصابين، خلال الأسابيع الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مقاطعة أورانج، حيث يقع المنتجع الترفيهي، نحو 16 ألفا و630 إصابة.