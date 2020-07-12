هل تكره عملك... بنغاليون يمارسون واحدة من أسوأ المهن في العالم

نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تكشف عن واحدة من أصعب المهن في العالم والتي انتشرت مؤخرا في بنغلاديش بعد إجراءات الحظر والإغلاق بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم أزمة القمامة في البلاد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يضطر عمال النظافة للسباحة في أعماق الأنهار ليقوموا بتنظيف القنوات من أكياس القمامة السوداء والزجاجات البلاستيكية والأغلفة الفارغة والنفايات المنزلية على امتداد 24 كيلومترًا في الشمال الغربي من العاصمة دكا.

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 11, 2020

وتظهر الصور المرفقة بالتقارير، كيف يغوص عمال النظافة في المياه الملوثة دون ارتداء أي ملابس مخصصة أو ملابس وقاية، ويقومون بإزالة القمامة واضعين كيسا بلاستيكيا على رأسهم فقط.

يشار إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لتنظيف هذه القنوات من النفايات، في العام الماضي أعلن مسؤولو البلدية عن جمع 200 طن على الأقل من النفايات يوميا، وتم التخلص منها في الأراضي المنخفضة المتصلة بالأنهار