المجر تفرض قيودا جديدة على السفر عبر الحدود

قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن المجر فرضت قيودا جديدة على السفر عبر الحدود، سيبدأ تطبيقها يوم الأربعاء المقبل لمنع انتشار فيروس كورونا بعد زيادة كبيرة في حالات الإصابة في عدد من الدول.

وتقضي القواعد الجديدة بأن يخضع المجريون العائدون من الدول ذات الخطورة العالية والمصنفة في الفئة "أصفر" والفئة "أحمر" لفحوص طبية على الحدود كما سيخضعون للحجر الصحي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسيسري نفس الشيء على الأجانب القادمين من الدول المصنفة في الفئة "أصفر" لكن سيتم منع الأجانب القادمين من الدول المصنفة في الفئة "أحمر" من الدخول.

ومن بين دول أخرى تُصنف دول البلقان وأوكرانيا المجاورة في الفئة "أحمر". وصربيا ورومانيا مصنفتان في الفئة "أصفر" لكن السفر من كرواتيا غير مقيد في الوقت الحالي.