بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا… إسرائيل تقر خطة اقتصادية جديدة

دعا بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بما يسمح باستقرار الوضع الصحي والاقتصادي في بلاده.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة اقتصادية جديدة لمساعدة أصحاب الأعمال الخاصة المتضررين من فيروس كورونا، وصرف معونات مالية لهم.

מחר נביא לממשלה את יתרת התוכנית שתגיע גם לכנסת ותעבור בחקיקת בזק בשיתוף פעולה, אני בטוח, של כל חברי הקואליציה. התוכנית הזאת תביא לשכירים, לעצמאים ולבעלי העסקים ודאות בשנה הקרובה, ל-12 החודשים לפנינו, בכסף ישיר בחשבון. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 12, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان نتنياهو أن هذه الخطة سيتم تنفيذها، بشكل كامل، على مراحل بما يتضمن مساعدة الشركات الكبرى، وبأن الجزء الثاني أو الدفعة الثانية من هذه المساعدات لم يتم الموافقة عليها بعد.

وذكر نتنياهو أن بإمكان إسرائيل التغلب على الفيروس، أو على الأقل الدخول في روتين اقتصادي وصحي يسمح للجمهور بالعيش بشكل معقول حتى العام المقبل.

يشار إلى أنه اندلعت، مساء أمس السبت، مظاهرة ضخمة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية احتجاجا على تردي الوضاع الاقتصادية، حيث تم إغلاق العديد من الشوارع في المدينة للسماح بمرور مظاهرة واسعة النطاق، للاحتجاج على الوضع الاقتصادي لعدة قطاعات من الأنشطة التي تضررت من القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

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(צילום: ועד הפעולה של מחאת תעשיית התרבות והאירועים) pic.twitter.com/MHS8OevGU0 — חדשות 13 (@newsisrael13) July 11, 2020

وكان نتنياهو، قد كشف عن خطته للدعم الاقتصادي، التي وُصفت بأنها "شبكة أمان" للعمال الذين يعملون لحسابهم، والعاطلين عن العمل والشركات، من أجل إخراج البلاد من أزمة وباء كورونا.