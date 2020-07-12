قرود "تحتج"على بناء منتجع سياحي في إندونيسيا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التاصل الاجتماعي هجوم جماعي لعشرات القرود على قرية ليمبانج في مقاطعة جاوة الغربية الاندونيسية.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على قناة "Viral Press" على "اليوتيوب" كيف تصيح القرود أثناء الركض عبر أسطح المنازل وتتسلق الشرفات وتسرق الطعام والملابس وتخلع القرميد من الأسطح.

ووفقا لوسائل إعلام المحلية أجبرت قرود المكاك طويلة الذيل على هجرة موطنها في ضواحي المدينة بسبب بناء منتجع سياحي في منطقة مجاورة ليمبانج في جزيرة جاوة، حيث تم قطع الأشجار التي تعيش عليها القرود.

ومن جانبها حشدت السلطات عدد من مسئولي وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية فى غرب جاوة للتحقيق فى السلوك غير المعتاد للقرود البرية، وقال توفيق حمزة، ضابط بشرطة جاوة الغربية: "ينبغى التنسيق بين جميع الأطراف بما فى ذلك المجتمع المحيط بمنطقة الغابات لتحديد ما يجب القيام به حتى لا تدخل القرود القرية".