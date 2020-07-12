شاب أسمر يخنق شرطي أمريكي أبيض خلال مظاهرة... فيديو

اشتبك شرطيان أمريكيان مع حشد من متظاهرين أصحاب بشرة سمراء، في حي برونكس بنيويورك .

ووجد الضباط أن المتظاهرين يفوقونهم في العدد وسرعان ما تمت محاصرتهم.

وخلال محاولة القبض على أحد الأشخاص ، قام أحد المتظاهرين بإمساك أحد الضباط من رقبته محاولا خنقه، قبل أن يتدخل متظاهر ويفض الاشتباك.

وأصيب ضابط الشرطة بجرح في رأسه إثر سقوطه، وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت شرطة نيويورك أن المعتدي عضو في عصابة معروفة، وتم القبض عليه 11 مرة سابقا بتهم الاعتداء الجماعي وحيازة جنائية لسلاح ناري والسطو.