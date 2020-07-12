ترامب يشيد بأعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، مشيرا إلى أنه تم بناء حوالي 400 كيلومترا من الحواجز.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الأحد :"لقد بنينا 240 ميلاً من الجدار على حدودنا الجنوبية. وبحلول نهاية العام، سيتم بناء أكثر من 450 ميلاً من الجدار".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020

وفي كانون الثاني / يناير الماضي نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقارير تفيد بأن ترامب يستعد لتحويل 7.2 مليار دولار إضافية في تمويل البنتاغون لبناء الجدار الحدودي هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما فوض الكونغرس الرئيس بإنفاقه على المشروع فى ميزانية 2020، وذلك بحسب أرقام التخطيط التي أطلعت عليها الصحيفة.

وجعل ترامب من أمن الحدود ملفا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي، مشيرا إلى أنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020.