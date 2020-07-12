هزة أرضية تضرب شرق طهران

ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة فيروزكوه شرق العاصمة الإيرانية، مساء اليوم الأحد.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، قال مركز رصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة التاسعة و7 دقائق مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأوضح المركز أن الزلزال كان في منطقة فيروزكوه بين محافظتي طهران وسمنان، مشيرًا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.

وتشهد إيران سلسلة من الهزات الأرضية المتكررة، كان آخرها في السابع من هذا الشهر عندما أعلنت عن زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في غربي البلاد في منطقة متاخمة للحدود العراقية.

كما أعلنت قبلها بثلاثة أيام (في الرابع من يوليو/ تموز) تعرض منطقة غميش تبه، بمحافظة كلستان شمال شرقي البلاد، لزلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.