إيران... حريق في مجمع للبتروكيمياويات

تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق نشب في إحدى وحدات مجمع تندكويان للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية التابعة لمدينة معشور، جنوب غربي إيران.

ووفقا لوكالة "فارس" فإن مدير العلاقات العامة في مجمع تندكويان للبتروكيمياويات حميد كيائي، أكد أنه تم احتواء الحريق الذي نشب في إحدى وحدات الشركة من قبل رجال الإطفاء بالمجمع .

وقال كيائي في تصريح صحفي "إن مشكلة صغيرة وقعت في إحدى وحدات هذا المجمع وتسببت في تصاعد الدخان في الوحدة لفترة قصير قبل أن يتدخل رجال الإطفاء، الذين تمكنوا من التحكم بالخلل وإخماد الحريق بالوقت المناسب".

وأضاف: "بسبب الظروف المناخية في المنطقة في الصيف وارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام ، فإن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث مرتفع للغاية".

ووفقا لقائد عمليات مكافحة الحرائق "الانتاج في المجمع لم يتوقف وأن العمل جاري حسب منواله الطبيعي دون وقوع أي أضرار".

وشهدت إيران أخيراً سلسلة تفجيرات هزّت مواقع عدّة، أبرزها في منشأة نطنز، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، وهي أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.