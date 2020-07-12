مقتل وإصابة 7 جنود في اشتباكات حدودية عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بشن هجوم عسكري باستخدام نيران المدفعية على طول حدودهما المشتركة، وقالت باكو إن اثنين من جنودها قُتلوا خلال الاشتباك.

وبحسب وكالة الأنباء "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن "هجوم" أرمينيا من منطقة تافوش الشمالية قوبل "بضربة مضادة" وتراجع، مضيفة أن "جنديين أذربيجانيين قتلا وأصيب خمسة أخرون".

من جانبها اتهمت يريفان باكو بـ"استخدام المدفعية في هجوم يهدف إلى الاستيلاء على المواقع الأرمينية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان: "لقد تم صدهم، وتعرضوا لخسائر بشرية. ولم تقع إصابات بين الجنود الأرمن".

علقت البلدان منذ عقود في صراع محتدم حول ناغورني كاراباخ، وهي منطقة انفصالية كانت في قلب الحرب خلال التسعينيات. لكن اشتباكات اليوم كانت بعيدة عن كاراباخ ومباشرة بين البلدين، وهو أمر نادر الحدوث.

منذ وقف إطلاق النار عام 1994، توسطت "مجموعة مينسك" للدبلوماسيين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة في محادثات السلام بين باكو ويريفان.