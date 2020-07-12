عالم أوبئة: تطوير لقاح فعال بشكل كامل ضد كورونا سيستغرق سنوات عدة

حذر خبير فرنسي، اليوم الأحد، من ضعف فرصة الوصول إلى لقاح فعال 100% لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، وحث الناس على اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على محمل الجد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، وقال عالِم الأوبئة، أرنو فونتانيت، في لقاء تلفزيوني، إن اللقاح سيظل قيد التطوير لعدة سنوات، مضيفًا: "بالطبع، هناك جهد غير مسبوق لتطوير لقاح، لكنني سأكون متفاجئًا جدًا إذا كان لدينا واحد فعال في عام 2021".

وأضاف فونتانيت، وهو عضو فريق العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الأزمة: "رغم أنه سيكون لدينا على الأرجح عمل ناجح جزئيًا، إلا أننا كنا بعيدون جدًا عن نهاية الأزمة".

وقال إن "هذا هو الحال، علينا أن نعيش مع هذا الفيروس، وبما أن عملية إغلاق أخرى كانت غير واردة، فعلى الناس تبني عادات أكثر جدية. هذا الصيف، دعونا نحترم المسافة الجسدية، على الأقل، فالتجمعات الكبيرة هي التهديد الرئيسي".

وأشار فونتانيت إلى أن المخاطر الرئيسية لحدوث تفشي واسع من الفيروس تتراكز في الأماكن المغلقة، مثل السفن السياحية والسفن الحربية والقاعات الرياضية والمراقص والمسالخ وأماكن إقامة العمال المهاجرين وأماكن العبادة.