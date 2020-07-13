المكسيك تتخطى إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد ضحايا كورونا

أظهرت بيانات رويترز تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك 35 ألف حالة أمس الأحد متخطية إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد ضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

لكن الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال أمس إن الوباء "يفقد قوته" في المكسيك وألقى باللوم على ما وصفها بوسائل إعلام "محافظة" في بث القلق.

وسجلت المكسيك 276 وفاة و4482 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي إلى 35006 وفيات و299750 حالة إصابة، في حين سجلت إيطاليا 34954 وفاة و243061 إصابة.