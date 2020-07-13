تصادم "جنوني" بين سفينتين عملاقتين... فيديو

اصطدمت سفينتان، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، أول أمس السبت، فيما وثّق الحادث على شريط فيديو حظي بنسبة مشاهدات كبيرة، ووصف أحد شهود العيان الحادث بأنه "جنوني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السفينتان "آلانيس" و"فلورنسا سبيريت"، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف، وذلك حسب موقع "فوكس نيوز".

وتظهر لقطات الفيديو للحادث، المنشورة على الإنترنت، السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما بعضا حتى لحظة الاصطدام، ونشر رجال الإطفاء صورا لهيكلي السفينتين المتضررتين.

— Nathan Howes (@HowesNathan) July 11, 2020

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت في تصريحات مع صحيفة "ويلاند تريبيون": "لم أكن أعتقد أبداً أنني سأرى ذلك"، مؤكدا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث، ولم يتسبب في أي تلوث.