"لقد عبر الجسر"... بيلوسي تعلق على ارتداء ترامب قناع الوجه للمرة الأولى

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "قرار الرئيس دونالد ترمب بارتداء قناع أثناء زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يرقى إلى اعتراف بأن أغطية الوجه يمكن أن تحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابعت: "الآن هو عبر الجسر... هذا اعتراف بأنك إذا كنت سترى جنودنا عليك أن ترتدي قناعا".

وأضافت بيلوسي: "إذا كنت ستكون مع أطفالنا، عليك أن ترتدي قناعاً"، مضيفة: "إذا أردنا وقف انتشار الفيروس التاجي، فعلينا أن نرتدي قناعا ونأمل أن يغير موقفه الذي سيساعد في وقف انتشار الفيروس التاجي".

وارتدى ترامب، يوم السبت الماضي، قناع الوجه للمرة الأولى أمام الكاميرات أثناء اجتماعه مع الجنود الجرحى وموظفي الرعاية الصحية الذين كانوا يرعون مرضى كورونا في مستشفى ماريلاند، وشوهد الرئيس وهو يسير في أحد أروقة المنشأة مرتدياً قناعا أزرق كحليا يغطيه ختم رئاسي ذهبي على جانبه.

وسجلت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في العالم، 59.747 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها، اليوم الاثنين، جامعة جونز هوبكنز، وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 3.301.820 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 135.171، بعد تسجيل 442 وفاة إضافية في 24 ساعة.