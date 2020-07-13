الخارجية الروسية: قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد شأن داخلي لتركيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن قرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو شأن داخلي للبلاد، لا ينبغي أن يتدخل فيه أحد، مشيرًا إلى أهمية هذا الموقع من وجهة نظر موضوع الثقافة والحضارة العالمية.

وقال فيرشينين: "أنتم تعرفون عن الصدى العام الواسع النطاق الذي تلقته هذه القضية في بلدنا وفي الخارج. بشكل عام، ننطلق من حقيقة أننا نتحدث عن الشؤون الداخلية لتركيا، والتي بطبيعة الحال، لا ينبغي لنا ولا الآخرين التدخل فيها، وفي الوقت نفسه، نلفت الانتباه إلى أهمية هذا الموقع من وجهة نظر موضوع الثقافة والحضارة العالمية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع، مساء الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".

وانتقد أردوغان، السبت، معارضي تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، مشيرا إلى أنهم من الممكن أن يقدموا مقترحا بتحويل مسجد السلطان أحمد إلى متحف.