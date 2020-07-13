تسجيل
10:44 GMT13 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات في البيت الأبيض تتحول إلى أعمال شغب بعد محاولات لإسقاط تمثال الرئيس الأمريكي أندريو جاكسون، واشنطن 22 يونيو 2020

    ترامب: السجن 10 سنوات لمن يحطم التماثيل التذكارية

    © REUTERS / Tom Brenner
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/50/1045835050_0:342:3034:2048_1200x675_80_0_0_a5210ce7b9fb9a17bb5aad2719445ab3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202007131045989898-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87/

    أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرا لأي شخص يحاول حتى الإضرار بالآثار الفيدرالية، بما في ذلك تماثيل لنكولن أو جيفرسون ميموريال، قائلا إنهم سيواجهون تلقائيا عقوبة سجن كبيرة.

    وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد: "لا، لن يسيطر الفوضويون اليساريون الراديكاليون أو المحرضون أو اللصوص أو المتظاهرون على نصب واشنطن التذكاري أو لنكولن أو جيفرسون التذكاري أو يضرون به".

    وأضاف: "إذا حاولوا حتى الإضرار بها، فسيواجهون السجن التلقائي لمدة 10 سنوات. آسف!".

    وأكد ترامب أن تحذيره يشمل أيضا الإضرار بأي تماثيل أو آثار فيدرالية أخرى.

    وأصبحت الآثار والتماثيل التاريخية هدفا للغضب والتخريب خلال الاحتجاجات في أعقاب وفاة المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، أثناء احتجازه لدى الشرطة في نهاية مايو/ أيار.

    احتجاجات في البيت الأبيض تتحول إلى أعمال شغب، واشنطن 22 يونيو 2020
    © REUTERS / Tom Brenner
    بعد تهديد ترامب... الحرس الوطني الأمريكي ينتشر في واشنطن لحماية التماثيل
    وكانت أول تماثيل تعرضت للتخريب هي تلك الخاصة بالجنود والجنرالات الكونفدراليين إلى حد كبير في الجنوب، لكن امتد الغضب إلى المعالم الأثرية بعد تلك الفترة التاريخية.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صريحا بشأن حماية الآثار التاريخية ومعاقبة المخربين، خاصة بعد الحوادث التي تنطوي على الاعتداء على نصب أندرو جاكسون والتخريب في نصب لنكولن التذكاري ونصب الحرب العالمية الثانية وكنيسة سانت جون.

    وبموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى، يمكن أن يواجه الجناة ما يصل إلى 10 سنوات خلف القضبان وغرامة لإتلاف أو محاولة الإضرار "بأي هيكل أو لوحة أو تمثال أو نصب تذكاري آخر يكرم أي شخص أو أشخاص في القوات المسلحة للولايات المتحدة".

    وفي وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الجاري، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق ببناء وإعادة بناء المعالم، وقال "إن تدمير النصب التذكاري هو تدنيس لإرثنا المشترك".

    انظر أيضا:

    ترامب يرتدي لأول مرة كمامة في مكان عام منذ تفشي وباء كورونا… فيديو
    صحيفة: أدلة صادمة عن تسرب "كورونا"... ومستشار ترامب السابق يكشف "اللغز"
    هل كانت إدارة ترامب على علم؟... صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن انفجار إيران الأخير
    ترامب يشيد بأعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك
    "لقد عبر الجسر"... بيلوسي تعلق على ارتداء ترامب قناع الوجه للمرة الأولى
    الكلمات الدلالية:
    تماثيل, أمريكا, دونالد ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمريكا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة كورونا
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك