على طريقة "رامبو"...الشرطة الألمانية تلاحق رجلا مسلحا بقوس وسهام

صرحت الشرطة الألمانية بأنها تلاحق رجلا مسلحا يرتدي زيا مموها، هدد شرطيين في منطقة الغابة السوداء جنوب غربي البلاد، واستولى على أسلحتهما.

وقالت شرطة مدينة أوفنبورغ، يوم أمس الأحد، أن رجلا مسلحا بقوس وسهام، هدد شرطيين في الغابة السوداء جنوب غربي البلاد واستولى على أسلحتهما ثم لاذ بالفرار في الغابة.

وأوضحت أن قوة كبيرة من عناصر الأمن تبحث عن الرجل بالاستعانة بعدد من المروحيات، وذكرت أنه يعتقد أن الرجل يرتدي زيا مموها.

ودعت الشرطة سكان المنطقة المعنية إلى البقاء في منازلهم، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد نوعية الخطر الذي يشكله الرجل، بحسب ما نقل موقع "dw".

ونشرت الشرطة على حسابها في "تويتر" دعوة لجميع الأشخاص في أو حول بلدة أوبناو القريبة من أوفنبورغ إلى الحذر والعودة إلى منازلهم "على الفور".

Mehrere Streifenbesatzungen fahnden aktuell nach einem mit Tarnmustern bekleideten, bewaffneten Mann. Die #Polizei warnt alle Personen, die sich derzeit in und um #Oppenau aufhalten, sich dringend nach Hause zu begeben.

➡️ Zur Meldung: https://t.co/v0wRHe313L

*ya *ma pic.twitter.com/4slhddmmzW — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) July 12, 2020

وتم إبلاغ الشرطة، في وقت سابق، عن وجود رجل مشتبه به في أحد الأكواخ، ليتبين بأنه كان مسلحا وتمكن من الاستيلاء على أسلحة شرطيين وفر هاربا.