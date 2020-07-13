ألمانيا تعلق على قرار تركيا بخصوص آيا صوفيا

عبّر متحدث باسم الحكومة الألمانية عن شعور برلين بالأسف إزاء قرار محكمة تركية بتحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، مضيفا أن بلاده ستتابع عن كثب تنفيذ القرار بشأن هذه "التحفة الفنية".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية أنه كان يجب التشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) حول تغيير وضع موقع مدرج على قائمة التراث الثقافي العالمي، وإن ذلك لم يحدث، بحسب "رويترز".

وكان كلا المتحدثين يدليان بتصريحات لمؤتمر صحفي حكومي اعتيادي، اليوم الاثنين.

في سياق متصل، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والأزمتين السورية والليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تواصلت مناقشة القضايا المواضيعية على جدول الأعمال الدولي. وتم التأكيد على وجه الخصوص على أهمية زيادة الجهود لتعزيز التسوية السورية، بما في ذلك في صيغة أستانا، بالاعتماد على الاتفاقات التي تلت نتائج القمة الروسية التركية الإيرانية (عبر الفيديو) في 1 يوليو....كان التفاعل بين وزارتي الدفاع في روسيا وتركيا موضع تقدير كبير، مما ساعد على استقرار الوضع في إدلب وفي الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية".

كما أكد الزعماء مجددا على ضرورة إنهاء المواجهة المسلحة في وقت مبكر، والعودة إلى عملية المفاوضات في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر برلين الدولي التي وافق عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2510.