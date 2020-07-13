مقتل 10 أشخاص على الأقل في تفجير شمالي أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجرح العشرات في تفجير انتحاري وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من مبنى مديرية الأمن بولاية سامنغان، شمالي أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن حاكم الولاية، عبد اللطيف إبراهيمي، قوله: "إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرح 54 آخرون في تفجير سيارة بسامنغان".

10 people have been killed and more than 50 others have been wounded in the car bomb explosion this morning near the NDS office in Aybak city, capital of #Samangan province, local officials confirmed. pic.twitter.com/6z4BzYLiNy — TOLOnews (@TOLOnews) July 13, 2020

​وكانت وسائل إعلام أفغانية ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن العشرات جرحوا في تفجير وقع بالقرب من مبنى مديرية الأمن الوطني بمدينة آيبك، عاصمة الولاية.