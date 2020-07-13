انخفاض قياسي لمعدل المواليد في إيطاليا لعام 2019

أظهر تقرير للمعهد الوطني للإحصاء "إستات" حول القضايا الديموغرافية، اليوم الاثنين، انخفاض معدل الولادة في إيطاليا لعام 2019 إلى أدنى مستوى تاريخي.

روما- سبوتنيك. ووصل عدد المواليد الجدد في البلاد إلى 420 ألفا فقط، وهو أقل بـ 4.5 في المئة من العام السابق.

ووفقا للتقرير، انخفض عدد المواليد في مقاطعة أبنيني إلى أكثر من 19 ألف شخص مقارنة بعام 2018.

وهذا هو أدنى مؤشر منذ تشكيل دولة إيطالية واحدة في عام 1861. تم تسجيل أعلى معدل للمواليد في إيطاليا في مقاطعة بولزانو الشمالية الذاتية الحكم ليصل إلى 9.9 ولادة لكل ألف شخص. وأسوأ معدل كان في منطقة ليغوريا (5.7) وسردينيا (5.4.

وأعلن خبراء "إستات"، في أوائل شهر يوليو/ تموز، أنه نتيجة لوباء (وفيد-19)، يمكن "أن يحدث تراجع سريع في معدل المواليد" أي أنه قد ينخفض ​​عدد الأطفال حديثي الولادة في عام 2021 إلى 396 ألفًا.

ولوحظ انخفاض في معدل الولادة في إيطاليا منذ عدة سنوات متتالية. ومع ذلك بالمقارنة مع السنوات السابقة، سجلت الإحصاءات الرسمية هذه المرة ظرفين أديا إلى تدهور الوضع الديموغرافي العام. أولاً-زيادة عدد الإيطاليين الذين غادروا البلاد إلى الإقامة الدائمة في الخارج لأكثر من 16 في المئة، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأجانب الذين وصلوا بشكل قانوني إلى جبال الأبنين بنسبة 8.6 في المائة.

ووفقا للتقرير، كان يعيش 60.244 مليون شخص في إيطاليا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019، وانخفض عدد سكان البلاد بنحو 189 ألفًا خلال العام الماضي، ومنذ عام 2015 بنحو 551 ألفً شخص.