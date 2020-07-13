جنرال إيراني: جرائم أمريكا ملموسة وحقوق الإنسان لديهم "طبل أجوف"

وصف قائد كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "حقوق الإنسان الأمريكية" بأنها مثل "الطبل الأجوف، مشيرا إلى أنها مبنية على أساس المصالح.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العقيد إحسان علي زادة، القول إن "حقوق الإنسان الأمريكية يتم تعريفها على أساس مصالح الحكومة الأمريكية للوصول إلى أهدافها الخبيثة والاستكبارية".

وأضاف "حقوق الإنسان الأمريكية يتم تبريرها في الأجواء والوسائل الإعلامية في حين أن الشرطة الأمريكية وبدلا عن الحفاظ على أرواح وأمن المواطنين تقطع صوت وأنفاس رجل أسود (جورج فلويد) حتى الموت".

كما تحدث عن ضلوع أمريكا في كل الجرائم المرتكبة ضد البشرية في مختلف أنحاء العالم ومنها إيجاد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع "أينما توفرت إمكانية تواجد الجنود الأمريكيين فإنهم يبادرون لإلى ذلك وأن جرائمهم ملموسة ضد الشعوب في أفغانستان وفيتنام والعراق وإيران وسوريا".

واشار العقيد علي زادة غلى الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في أمريكا ضد الملونين وقال، "هؤلاء الأفراد محكومين بالعبودية من أجل مصالح قادة أمريكا النفعيين في حين تدعي وسائل الاعلام الأمريكية أنها داعية لحقوق الانسان دون الأخذ بنظر الاعتبار اللون والعرق والقومية".