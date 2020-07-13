أول مسؤول فيه يموت بـ"كورونا"... الفيروس يصل إلى فيلق القدس الإيراني

قالت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، إن مسؤولا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، توفي نتيجة إصابه بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسب وكالة "تسنيم الإيرانية، فقد انضم "العقيد غلام علي كفاش، نائب رئيس المركز الطبي في مقر قيادة فيلق القدس بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، إلى قائمة الشهداء نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، محمد حسين فرهنكي: إن "عضو البرلمان عن محافظة همدان الواقعة غرب إيران، عيسى جعفري، توفي اليوم الاثنين، نتيجة إصابته بفيروس كورونا"، مضيفا أن "جعفري أصيب بالفيروس منذ أيام وخضع للحجر الصحي لفترة محدودة وفارق الحياة اليوم".

— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 13, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و203 حالات وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، وهذا ما يشكل زيادة في الوفيات اليومية مقارنة مع 194 حالة وفاة أمس الأحد.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 259652، منهم 3375 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 13032".