وثائق تظهر للمرة الأولى... خط سير قاسم سليماني وتفاصيل خططه قبل مقتله في العراق

أعلن فیلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عن تقدیم وثائق رحلة الفریق قاسم سلیماني ورکاب الرحلة السوریة إلی العراق وطاقم الطائرة ولقاءات سلیماني قبل الرحلة إلی العراق وخططه في بغداد إلی جهاز القضاء.

وقال نائب قائد فیلق القدس، العمید محمد حجازي: "من المتوقع أن یتخذ القضاء إجراءات قانونیة دولیة لمتابعة هذا العمل الإجرامي للإدارة الأمریكیة‌ ورفع دعاوى قضائیة ضد الجناة والمتورطین في هذا العمل الإرهابي ویجب عدم الاکتفاء بالإجراءات السیاسیة والدبلوماسیة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "هناك حاجة إلی وثائق وأدلة کاملة لرفع دعوی قضائیة ومتابعة القضیة قانونیا" قائلا: "علی الرغم من أن بعض الحقائق تبدو واضحة للغایة لكننا بحاجة إلی وثائق دقیقة لمتابعة القضیة قانونیا. ولذلك تم جمع وثائق الرحلة الدبلوماسیة للفریق قاسم سلیماني ورکاب الرحلة السوریة إلی العراق وطاقم الطائرة واجتماعات سلیماني قبل الرحلة إلی العراق وخططه فی بغداد وتم تسلیمها إلی السلطة القضائیة".

سردار حجازی: اسناد ترور #سردار_سلیمانی را به قوه قضاییه ارسال کردیم



چهار کمیته برای این موضوع تشکیل شده است که شامل کمیته حقوقی-قضائی با مسئولیت قوه قضائیه، کمیته امنیتی با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته سیاسی با مسئولیت وزارت امور خارجه می‌شودhttps://t.co/BAcLUflcE0 pic.twitter.com/uiSg8ncggI — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 13, 2020

يذكر أن القضاء الإيراني أعلن مؤخرا تقديم مذكرات اعتقال 36 شخصا إلى "الإنتربول" متورطين في اغتيال قاسم سليماني، لإصدار مذكرات بحقهم، وهي شخصيات سياسية وعسكرية في الولايات المتحدة ودول أخرى، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما أعلن مقر الشرطة الدولية أن القواعد الداخلية للمنظمة لا تسمح لها بدراسة طلب السلطات القضائية الإيرانية للبحث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمشتبهين الآخرين المتورطين في مقتل قائد حرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.