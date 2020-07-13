الأمم المتحدة: الجوع سيتفاقم وتوقعات قاتمة لعام 2020

ذكر تقرير سنوي للأمم المتحدة، أن شخصا واحدا من كل 9 أشخاص عانى من سوء التغذية في عام 2019، مع توقعات بتزايد النسبة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وبحسب آخر التقديرات، طال الجوع 690 مليون شخص العام الماضي، أي ما يساوي 8.9% من سكان العالم، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أعد بمساعدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، يزيد هذا العدد بعشرة ملايين عن نظيره في عام 2018 وبستين مليونا عن عام 2014.

وأعلن تيبو ميان محلل السياسات في منظمة الأغذية والزراعة، أنه إذا تواصلت هذه الوتيرة، من المتوقع بحلول عام 2030، تخطي هذا العدد 840 مليونا.

وتم التوصل إلى هذه التوقعات القاتمة قبل الأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء الذي تسبب بخسارة مداخيل ورفع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل التوريد.

ووفق التقرير، قد يؤدي الركود العالمي الناجم عن الفيروس إلى إصابة ما بين 83 مليونا و132 مليون شخص إضافي بالمجاعة.