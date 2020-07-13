زر مصعد كهربائي ينقل فيروس كورونا إلى 71 شخصا

أصيب 71 شخصا بفيروس كورونا في نفس المبنى السكني في الصين، بعد أن انتقلت العدوى لهم من امرأة تحمل الفيروس عبر الضغط على زر المصعد الذي استخدمته.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السلطات الصحية في مقاطعة هليونجيانج شمالي الصين، أفادت بأن امرأة عائدة من الولايات المتحدة اتجهت مباشرة إلى شقتها ولم تظهر عليها أعراض مرض "كورونا، وأنها استعملت المصعد وضغطت على الزر دون أن تختلط مع أي شخص آخر.

وأضافت الصحيفة أن المرأة حجرت نفسها لمدة 14 يوما وفقا للإجراءات الاحترازية، رغم عدم ظهور أعراض المرض عليها.

وأفاد أطباء محليون بأن الأشخاص، الذين أصيبوا بفيروس كورونا بلغ عددهم 71 شخصا، ويعتقد بأن العدوى انتقلت إليهم باستعمالهم زر المصعد الذي استخدمته المرأة.

وقال مؤلفو البحث إن "نتائجنا توضح كيف يمكن أن تؤدي عدوى سارس - CoV - 2 غير المصحوبة بأعراض إلى انتقال واسع النطاق للمجتمع".

ووفقا للأطباء، فإن المرأة هي حامل لفيروس خامد، وإنها نقلت العدوى لهؤلاء الأشخاص في نفس المبنى على فترات متتالية، خلال شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.