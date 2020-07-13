قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف طريقة التغلب في "الحرب الناعمة"

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، إن التغلب على الحرب الناعمة التي تتعرض لها بلاده، يتطلب التركيز على تقديم المفاهيم الثورية السامية.

وأكد سلامي في تصريحات له اليوم الإثنين، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، على "ضرورة استلهام الشباب الإيراني الواعي والمبدع من الأعمال الثقافية والفنية إبان الثورة، وأن التغلب على الحرب الناعمة يتطلب التركيز على تقديم المفاهيم الثورية السامية وصياغتها في قوالب فنية شيقة".

والتقى سلامي اليوم مدراء مقر بقية الله الأعظم الثقافي- الإجتماعي، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة والإنجازات القيمة لهذا المقر.

وشدد سلامي على ضرورة الارتقاء بالكفاءات وتجنب إنتاج الأعمال السطحية.

ولفت إلى أن "إعداد الكوادر الشابة والتواقة للثورة الإسلامية وإشراكها في المجالات الثقافية تعد من المواضيع الهامة التي من الضروري أن توضع على سلم الأولويات".