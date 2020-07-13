مسؤول بالبيت الأبيض يكشف سبب الارتفاع الحاد لإصابات كورونا في أمريكا

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن السبب وراء الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، هو عدم إغلاق البلاد بشكل كامل.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس ذروته خلال وقت مبكر من الجائحة، نحو 30 ألف إصابة يوميًا، قبل أن يستقر لفترة عند 20 ألفًا فقط، ثم يعاود الارتفاع بشكل كبير في الأسابيع الماضية.

حدث ذلك تزامنًا مع بدء بعض الولايات في إعادة فتح الأنشطة في أواخر أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران، ما تسبب في ارتفاع الحالات الجديدة بشكل كبير.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "لم نغلق أبوابنا بالكامل. نحن بحاجة إلى التراجع بضع ياردات. صحيح أنه لا يمكننا أن نغلق إلى الأبد، لكن من الممكن أن نغلق وبعد ذلك نفتح تدريجيًا".

أفادت بيانات جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و135 ألف حالة وفاة على الأقل حتى اليوم، الاثنين.

حتى يوم الأحد، كان الحالات تتزايد بنسبة 5% أو أكثر في 37 ولاية وكذلك في واشنطن العاصمة. بلغ متوسط الإصابات خلال السبعة أيام الماضية في الولايات المتحدة أكثر من 59 ألفًا.