أقرب من المتوقع... إعلان مفاجئ من أمريكا حول موعد إنتاج لقاح كورونا

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توقع مسؤولي الصحة وصانعي الأدوية الأمريكيين، بدء إنتاج جرعات من لقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الصيف الجاري.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تهدف الولايات المتحدة إلى توزيع 300 مليون جرعة من لقاح "كوفيد 19" بحلول أوائل عام 2021.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب للصحفيين، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن عملية التصنيع جارية بالفعل على الرغم من "أنهم غير متأكدين من أي اللقاحات سيعمل بشكل ناجح"، مضيفًا أنهم يشترون بالفعل المعدات، ويؤمنون مواقع التصنيع، ويتم تزويدهم بالمواد الخام.

وأضاف: "بالنسبة لسؤال، متى بالضبط ستكون مكونات اللقاح قيد الإنتاج والتصنيع؟ إنه ربما على بعد أربعة إلى ستة أسابيع من الآن. لكننا سنقوم بنشاط التصنيع بحلول نهاية الصيف".

بسبب الوباء، قام المسؤولون الصحيون والباحثون الأمريكيون بتسريع تطوير اللقاحات المحتملة من خلال الاستثمار في مراحل متعددة من البحث، رغم أن القيام بذلك قد يكون غير فعال إذا تبين عدم فعالية أو سلامة اللقاح.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت مرارًا عن رغبتها في الحصول على لقاح فعال وجاهز للتوزيع بنهاية هذا العام، فيما قالت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، إن تطوير اللقاح سيستغرق على الأقل سنة أو 10 أشهر في أحسن الأحوال.