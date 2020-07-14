"الدفاع الأرمينية" تعلن عن هدوء نسبي على الحدود مع أذربيجان

أكدت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان هادئ نسبيا.

يريفان - سبوتنيك. وكتبت ستيبانيان، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "ليلا من موقع القوات المسلحة الأرمينية لوحظت حركة دبابة العدو، التي تم إيقافها بإطلاق النيران، حاليا على الحدود هدوء نسبي".

ووعدت في المستقبل القريب بنشر "لقطات فيديو مثيرة للاهتمام".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية قيام الجيش الأرميني بقصف مواقعها. ووفقا للمعلومات الواردة من باكو، لقي ثلاثة جنود أذربيجانيين مصرعهم، كما تكبد الجيش الأرميني خسائر أيضا، بالمقابل ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية حاولت بدعم مدفعي، الاستيلاء على نقطة أرمينية محصنة. وبحسب يريفان، تكبدت أذربيجان خسائر، بينما لم تتكبد أرمينيا أي خسائر.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعربت عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وأكدت استعدادها لمساعدة الطرفين على استقرار الوضع.