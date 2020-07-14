شرطة برشلونة تعتقل اثنين من مواطني الجزائر في عملية لمكافحة الإرهاب

ذكرت شرطة إقليم كتالونيا على حسابها على "تويتر" أن الشرطة الإسبانية اعتقلت اثنين من المواطنين الجزائريين في عملية لمكافحة الإرهاب في برشلونة، اليوم الثلاثاء.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق إن الرجلين كانا يجهزان لهجوم إرهابي

ولم تؤكد الشرطة المحلية هذه المعلومات، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشفت الشرطة الوطنية الإسبانية، في وقت سابق، النقاب عن شبكة غير مشروعة قامت بتجنيد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) في مدينة بادالونا وتلقينهم الإيديولوجي.

وجاء في بيان الشرطة بهذا الشأن: "قام رجال الشرطة الوطنية بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في مدينة بادالونا (مقاطعة برشلونة) لاشتباههم بممارسة أعمال تجنيد مواطنين وتلقينهم الإيديولوجي لأهداف الإرهاب".

وفي مايو/ أيار، ألقت قوات الأمن الإسبانية القبض على مغربي في برشلونة يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش" ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم.