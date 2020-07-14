"بيع معلومات إنتاج الصواريخ إلى أمريكا"... إيران تعدم موظفا متقاعدا في وزارة الدفاع

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، عن إعدام موظف سابق في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال متحدث السلطة القضائية، غلام رضا إسماعيلي، إنه "تم الأسبوع الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس في وزارة الدفاع الإيرانية، رضا عسكري، والذي كان ضابطا متقاعدا في سلاح الجو، وقام بأعمال تجسس لصالح جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن عسكري "باع جزءا من المعلومات التي كانت لديه حول إنتاج الصواريخ الإيرانية إلى "سي آي إيه" وتلقى الأموال منها، وألقي القبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام وأعدم في الأسبوع الماضي".

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أيضا "حكم الإعدام بحق الجاسوس موسوي مجد، مؤكدا أن "هذا الحكم لم ينفذ ولكنه واحد من الأحكام الضرورية التنفيذ".

وحكمت السلطات القضائية في إيران مؤخرا، بالإعدام على رئيس بوابة إخبارية تلقى مساعدات من مخابرات أجنبية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن اعتقال روح الله زام، رئيس بوابة "عمد نيوز". وبحسب المصادر، فإن البوابة قامت بتغطية إعلامية لاحتجاجات ديسبمر/كانون الأول- يناير/كانون الثاني (2017 - 2018) التي انتشرت في جميع أنحاء إيران.