الصين تؤكد مجددا دعمها الثابت للاتفاق النووي الإيراني

قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها تجدد دعمها للاتفاق النووي الإيراني.

وأدلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، بتصريحات أكدت فيها دعم الصين الثابت لخطة العمل المشتركة، حسب وكالة الأنباء الصينية.

وأضافت المتحدثة، هوا تشون يينغ، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بعث برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، يوضح موقف الصين من القضية، وأن خطة العمل المشتركة الشاملة التي توصلت إليها مجموعة خمسة زائد واحد، تعتبر عنصرا رئيسيا في النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.

وتابعت المتحدثة أن الولايات المتحدة الأمريكية، انسحبت في مايو 2018 من الخطة ما أدى إلى "إحباط تنفيذ الأطراف الأخرى للاتفاقية".

ووقعت إيران مع مجوموعة خمسة زائد واحد اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.