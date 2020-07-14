مجهولون يرجمون مسجدا بالحجارة وسط اليونان... صور

أفادت مواقع إخبارية يونانية بأن عددا من المخربين المجهولين رموا الحجارة وحطموا زجاج مسجد كورسوم في مدينة تريكالا وسط اليونان.

وأفاد موقع "trikalanews" المحلي بأن هذا يمكن أن يكون رد فعل من قبل المخربين على قرار الرئيس التركي طيب أردوغان بتحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد.

وأضافت المواقع بأن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليل، حيث حطم المخربون زجاج الباب الرئيسي.

Τρίκαλα: Πέταξαν πέτρες στο Κουρσούμ Τζαμί https://t.co/a2ap0YNNBi pic.twitter.com/xOIHqKynDX — the lonely wolf (@KRINIS1968) July 13, 2020

وتم إبلاغ بلدية تريكالا بالحادث، وتبحث الشرطة عن المتورطين وتتخذ الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وتم بناء مسجد كورسوم، المعروف باسم مسجد عثمان شاه، في القرن السادس عشر من قبل المهندس المعماري العثماني الشهير معمار سنان. هذا هو النصب الثقافي والفني الوحيد لسنان، الذي تم الحفاظ عليه على أراضي اليونان الحديثة.

Τρίκαλα: Αγνωστοι βανδάλισαν το Κουρσούμ Τζαμί https://t.co/j474CASNkc — ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (@taxydromosvolos) July 13, 2020

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة.