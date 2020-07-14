مركز نووي بأشعة غاما... إيران تعلن عن إنجازها "الأكبر"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تدشين مركز نووي للتشعيع في المنطقة الاقتصادية التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري في الجنوب الغربي من البلاد.

ودشنت الشركة المعرفية الإيرانية المركز النووي للتشعيع بأشعة غاما، والذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى البلاد، في جنوب غربي إيران وتحديدا في محافظة جهارمحال وبختياري.

وبحسب رضا رفيعي، المدير التنفيذي لشركة "شاربرتو إيرانيان"، استطاعت الشركة طرح نفسها كإحدى الشركات المالكة لتكنولوجيا تصميم وتصنيع وتشغيل منظومات التشعيع بأشعة غاما في القطاع الخاص، بالتعاون مع شركات روسية وهندية ومجرية متخصصة ومن خلال جهود خبرائها المتخصصين.

ونوه رفيعي إلى أن جميع المنظمات الدولية والعالمية، ومنها، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالإضافة إلى منظمة سلامة الأغذية الأوروبية ومنظمة الأغذية والأدوية الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، جميعها تؤكد على تشعيع الأغذية بأشعة "غاما" للحيلولة دون تلوث المحاصيل الزراعية بالمبيدات الكيمياوية مثل مثيل برومايد وأوكسيد الإثيلين وغيرها من الملوثات، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وبين رفيعي أن هذه الإجراءات الصارمة تسببت بوجود عقبات أمام الصادرات الإيرانية، كمحاصيل البستنة والمحاصيل الزراعية والغذائية والطبية، معتبرا أن هذا المركز من شأنه أن يقدم دعما كبيرا لجميع المصدرين والعاملين في مجال القطاع الزراعي للحصول على منتج مطابق للمعايير القياسية في الدول الأخرى.