روحاني: إيران أظهرت قوتها في الحرب الاقتصادية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن إدارة بلاده، من خلال التقليل من الاعتماد على النفط، أظهرت قوتها في الحرب الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحاني قوله: "إن الأمريكيين كانوا يتوقعون انهيار الاقتصاد الإيراني بعد فترة وجيزة من بدء الحظر، لكننا اليوم تمكنا بالتخطيط والاعتماد على اقتصاد بدون نفط من إدارة البلاد، الأمر الذي أبرز قوة إيران وحقق انتصارا كبيرا للشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية".

وأشاد الرئيس بتطبيق سياسات استثنائية قدر الإمكان لحل المشاكل التي تواجه البلاد، معتبرا أن إدارة البلاد في هذه الظروف الصعبة أظهرت قدرة الشعب أمام أمريكا ومنعها من تحقيق أهدافها ضد إيران.

من جانب آخر اعتبر روحاني أن مواجهة فيروس كورونا شكلت تحديا ليس للاقتصاد الإيراني وحده بل لجميع دول العالم، مشيرا إلى نجاح الحكومة في هذه المواجهة التي عجزت فيها حتى بعض الدول المتقدمة من تأمين وتوزيع الحاجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف "الحكومة والشعب وفي ظل الإجراءات الخاصة والتعاون بين جميع القطاعات، استطاعا تجاوز الظروف الصعبة وسيواصلان ذلك".

وأكد روحاني أن الموانئ والمنافذ الجمركية في البلاد مليئة بالبضاعة والسلع الأساسية التي يجري العمل على إنزالها للأسواق، كما أن المواد الأولية للمصانع والوحدات الإنتاجية هي الأخرى متوفرة ولا مشكلة في ذلك.